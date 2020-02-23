بارزاني يناقش مع بلاسخارت “التهديدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية” في العراق

2020/02/23 | 18:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: ناقش رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق هنيس بلاسخارت، اخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.وقال مكتب الحزب ان “بارزاني التقى اليوم بمنتجع صلاح الدين في اربيل بلاسخارت والوفد المرافق لها، … Readmore

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