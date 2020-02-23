شاهد بالوثيقة: وزير الخارجية يعاقب دبلوماسي قام بـ”تهديده”!

2020/02/23 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، عقوبتين إلى احد المستشارين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية في دائرة افريقيا، فضلًا عن احالته للمحاكم المختصة، على خلفية قيامه بـ”تهديد” الوزير، بحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”.واظهرت الوثيقة الموقعة من قبل وزير الخارجية محمد الحكيم، توجيه عقوبة سحب يد لمدة ستين يومًا فضلا عن توجيه […]

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