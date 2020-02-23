حقوق الإنسان تحذر من خطر مدرسة متهالكة تهدد حياة أكثر من 1200 طالب (صور)

2020/02/23 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، الأحد (23 شباط 2020) من خطر مدرسة متهالكة تهدد حياة أكثر من 1200 طالب وطالبة.

وقال البياتي، عبر منشور على جداريته في فيسبوك، "إن لم يكن التعليم أولوية لدى الحكومة فلتحافظ على ارواح الناس فهي ليس برخيصة".

وأشار الى أن "مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية/ ثانوية الاندلس للبنات، في مدينة طوز خورماتو من محافظة صلاح الدين تأسست منذ اكثر من 75 سنةً وخرجت مئات الاطباء والمهندسين والكوادر التربوية والتعليمية وغيرها، ذات الدوام المزدوج، تعرضت نتيجة تهالك البناء والظروف الجوية الى انهيار جزء من جدرانها ولكنها كانت اثناء الليل فلم يتعرض اي احد للأذى لله الحمد".

ونبه الى ان "هؤلاء الطلاب جميعًا مع الكادر التعليمي يواجهون خطر الانهيار الذي يهدد حياة أكثر من 1200 طالب وطالبة يوميا".

بغداد اليوم _ النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأحد، توقيع عقود ثمانية مشاريع جديدة، ستنفذ في المركز والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.

وذكر مكتب الياسري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المحافظ وقع وجبة جديدة من المشا

بغداد اليوم- نينوى

اصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، (23 شباط 2020)، امرا بإعادة تعيين عبد القادر سنجاري نائبا اولا له.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الجبوري اصدر امرا بإعادة تعيين عبد القادر سنجاري نائبا اولا له، بدلا من سيروان

بغداد اليوم-بغداد

توعدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، المتلاعبين بأسعار الكمامات، والأدوية، بالمحاسبة، فيما أكدت إعداد مؤسسات صحية للحجر في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة

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