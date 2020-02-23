صحة البصرة تنظم مقابلات توعوية حول فيروس كورونا لمراجعيها

2020/02/23 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة نظمت دائرة صحة البصرة شعبة تعزيز الصحة، اليوم الحد، لقاءات مباشرة مع مراجعي مركز الأسنان الأول حول فيروس كورونا من حيث الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية.وذكر اعلام دائرة صحة البصرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “اللقاءات شملت طرح المعلومات عن فيروس كورونا وعلاماته بالإضافة الى طرق انتقاله وطرق […]

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