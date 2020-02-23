مشرع: اجتماع الاثنين يقتصر على رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل

2020/02/23 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون، اليوم الأحد, أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس البرلمان يقتصر على حضور هيأة الرئاسة ورؤساء الكتل.

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