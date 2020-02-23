2020/02/23 | 19:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..امانة بغداد تقيم المخيم الكشفي الرابع لعوائل شهداء الحشد والقوات الأمنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



امانة بغداد تقيم المخيم الكشفي الرابع لعوائل شهداء الحشد والقوات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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