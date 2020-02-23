تربية ذي قار تبدأ بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين”وثيقة”

2020/02/23 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ ذي قار أعلنت تربية ذي قار، اليوم الاحد، عن استعدادها التعاقد مع المحاضرين المجانيين.وابلغت الدائرة بحسب بيان مقتضب تلقته “العهد نيوز”.“الاقسام التابعة لها بتنظيم العقود مع جميع المحاضرين المجانيين”.وكانت ذي قار قد أعلنت عن قبول ما يقارب ٣٠ الف خريج للعمل بصفة محاضرين مجانيين نهاية العام الماضي.انتهى/6

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