2020/02/23 | 19:04 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا القدس: جريمة الاحتلال الاسرائيلي شرق محافظة خانيونس “عدوان واضح” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا القدس: جريمة الاحتلال الاسرائيلي شرق محافظة خانيونس “عدوان واضح”) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا القدس: جريمة الاحتلال الاسرائيلي شرق محافظة خانيونس “عدوان واضح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).