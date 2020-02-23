2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الـ 62 لقيام الجمهورية العربية المتحدة الوحدة هدف قديم ..مركزي وقومي حسن عاتي الطائي بعد أن عدد المؤرخ البريطاني الشهير “آرنولد توينبي”الفوائد والمكتسبات التي ستعود على العرب بالفائدة من تحقيق وحدتهم المنشودة وبعد أن كان قد إلتقى بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر لمرتين في القاهرة في ستينيات القرن الماضي وبعد أن تناول […]

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