2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- للحرق مصطلح سياسي عراقي بإمتياز – علي الشكري في زمن الفتنة تكثر الضلالات والبدع والسنن السيئة وتنكشف المعادن الحقيقية لمن ادعى وتظاهر وتقرب وتلون في زمن الرخاء ولكن بعد فوات الأوان أو لات حين مناص .
لم يأت عهد على العراق الا والفتنة حاضرة ، فلم يكن العهد الملكي اكثر استقراراً ورخاء من عهد الانقلابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحرق مصطلح سياسي عراقي بإمتياز – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم يأت عهد على العراق الا والفتنة حاضرة ، فلم يكن العهد الملكي اكثر استقراراً ورخاء من عهد الانقلابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحرق مصطلح سياسي عراقي بإمتياز – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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