2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للحرق مصطلح سياسي عراقي بإمتياز – علي الشكري في زمن الفتنة تكثر الضلالات والبدع والسنن السيئة وتنكشف المعادن الحقيقية لمن ادعى وتظاهر وتقرب وتلون في زمن الرخاء ولكن بعد فوات الأوان أو لات حين مناص .لم يأت عهد على العراق الا والفتنة حاضرة ، فلم يكن العهد الملكي اكثر استقراراً ورخاء من عهد الانقلابات […]

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