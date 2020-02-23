2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضائح سياسييْ الصدفة ..! – حسين الصدر -1- لا يستطيع احدٌ ان يوجه أصابع الاتهام الى اللجنة المالية النيابية ويصفها بأنها لجنة معادية .انها – كما هو معلوم – لجنة منتخبة وتمثّل هذا الشعب المنتهب الأموال من قبل سياسيْ الصدفة الذين عاثوا فسادا في البلاد والعباد .-2- لقد كشفت هذه اللجنة أنَّ خسارة […]

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