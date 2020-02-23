ليوثنا يتأهلون إلى ثمن نهائي كأس العرب

2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/الصباح

بلغ منتخبنا الشبابي الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما والتي تحتضن منافساتها السعودية، اثر فوزه امس على نظيره الموريتاني بهدفين من دون رد وذلك في ختام مرحلة المجموعات.

واحرز هدفي اللقاء، الاول اللاعب الموريتاني عبد الله كمارا خطأ في مرماه في الدقيقة 23 بينما سجل لاعبنا رضا فاضل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقائق، وهذان الهدفان كانا كفيلين بايصال ليوث الرافدين الى الدور المقبل.

لعب ابناء المدرب قحطان جثير مباراة جيدة المستوى على مدى شوطي اللقاء الذي شهد افضلية نسبية لمنتخبنا، وتمكن الملاك التدريبي من معالجة الاخطاء التي حدثت في مباراتيه السابقتين امام تونس والكويت واستطاع لاعبونا استغلال الفرص التي اتيحت لهم وترجمتها الى اهداف.

وعلى الرغم من ان المنتخب الموريتاني كان ندا قويا لليوثنا الا ان الاصرار بالنسبة للاعبينا بدا واضحا نحو تسجيل نتيجة ايجابية تمكنهم من الوصول الى الدور المقبل بغض النظر عما سيحصل في لقاء تونس والكويت في المجموعة نفسها، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

واعرب صاحب الهدف الثاني رضا فاضل عن سعادته لما آلت اليه النتيجة وقال في نهاية اللقاء ان الفريق استحق الفوز عطفا على الاداء الجيد الذي قدمه زملاؤه خلال مرحلة المجموعات مضيفا ان اللاعبين حريصون على المضي بعيدا في هذه البطولة واسعاد الجماهير العراقية التي تستحق منا الكثير.

في المقابل اكد كابتن منتخب موريتانيا محمد الامين ان فريقه قدم كل شيء في هذا التجمع العربي الا ان الحظ لم يحالفنا في الكثير الاوقات، موضحا ان الهدف العكسي الذي سجله العراق في مباراة امس اثر بشكل كبير في الاداء العام للفريق واربك حساباتهم، معتذرا في الوقت نفسه من الجماهير الموريتانية، واعدا اياهم بان المنتخب سيتطور كثيرا خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبالنتائج المسجلة امس يكون المنتخبان التونسي والعراقي قد تأهلا كأول وثاني المجموعة الاولى على التوالي.

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