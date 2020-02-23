نفط الوسط والجيش بالمقدمة وجمعة يتصدر الهدافين

2020/02/23 | 19:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ نبيل الزبيدي

تصدرَ نادي نفط الوسط والجيشُ ترتيبَ المجموعتين الاولى والثانية باختتام منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري كرة الصالات بينما ارتقى اللاعب محب الدين جمعة ترتيب الهدافين.

ويقف نفط الوسط بصدارة المجموعة الاولى برصيد ست نقاط من فوزين وله 11 هدفا وعليه هدف، بينما يحتل منافسه الشرطة الترتيب الثاني بالرصيد نفسه لكن له 12 هدفا وعليه ثلاثة، ويقف شهربان ثالثا باربع نقاط وله 6 اهداف، ويحتل مصافي الوسط بالنقاط والترتيب المركزالرابع بفارق الاهداف، وخامسا الجنوب بثلاث نقاط، وثم الجنسية ومصافي الجنوب وغازل الشمال بالتناوب بدون اية نقطة.

من جانبه يتصدرالجيش ترتيب المجموعة الثانية مناصفة مع غاز الجنوب وكلاهما برصيد 6 نقاط ولهما 8 اهداف وعليهما هدفان، ويقف بالترتيب الثالث امانة بغداد بثلاث نقاط وله 9 اهداف، ورابعا نفط الجنوب بثلاث نقاط وله هدفان، وخامسا الميناء بثلاث نقاط وله 5 اهداف ولكن عليه 5 اهداف،، والحشد بالترتيب السادس ثم بلدية الناصرية وبالترتيب الاخير اوروك وجميعهم بدون رصيد.



وتصدر لاعب الجيش محب الدين الجمعة ترتيب هدافي دوري كرة الصالات باختتام الدور الثاني برصيد 5 اهداف يليه ثانيا مهاجم الشرطة صبري شوقي ولاعب بلدية الناصرية حسين عادل وكلاهما برصيد 4 اهداف، بينما سجل اللاعبون محمد ناصر من الشرطة وكريم محمد من الجنوب وحيدر رعد حسن من شهربان وسجاد جبار من غاز الجنوب وعزت صباح من امانة بغداد ثلاثة اهداف لكل منهم.



وشهدت منافسات الدور الثاني لحساب المجموعة الاولى فوز الشرطة على الجنوب 2-1، ونفط الوسط على غازل الشمال 5 -صفر لعدم حضور الثاني، وفاز شهربان على مصافي الجنوب 3-1، وبقي مصافي الوسط بالانتظار, بينما سجلت نتائج المجموعة الثانية تغلب الجيش على الميناء 3-1، ونفط الجنوب على الحشد 2-1، واحرز امانة بغداد فوزا كبيرا على بلدية الناصرية بنتيجة 8-3، وغاز الجنوب على اوروك 4-1.

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