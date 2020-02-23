موظفو العقود في صحة صلاح الدين يتظاهرون للمطالب بصرف رواتبهم

2020/02/23 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر آلاف الموظفين في دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الأحد، للمطالبة بثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم "فوراً".وذكر مراسلنا في المحافظة، أن التظاهرة شملت الموظفين المحجوبة رواتبهم في دائرة صحة صلاح الدين، والذين يقدر عددهم بأربعة آلاف موظف تم تعيينهم دون أوامر وزارية أو غطاء مالي خلال أعوام 2016 و2017 و2018.واضاف أن مطالب المتظاهرين تركزت على تثبيت تعيينهم وإطلاق رواتبهم "فوراً".

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