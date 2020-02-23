تعزيز قدرات حرس الحدود لمواجهة المخاطر بين العراق وسوريا

2020/02/23 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاحد، على أهمية تعزيز قدرات قوات حرس الحدود ومسك قاطع المسؤولية بين العراق وسوريا.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة والاعضاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الياسري.وتطرق الياسري خلال الاجتماع إلى فقرات الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام ٢٠٢٠، موعزاً بدراسة والإسراع بتفعيل مشروع "الفيزا الالكترونية" للمسافرين كافة.

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