وزير الداخلية الإيراني يؤكد ان نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 42،5% والمعارضة تؤكد انها25% فقط

2020/02/23 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الداخلية الإيراني رحمن فضلي، عن نسب مشاركة مواطنيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأوضح فضلي في تصريح، ان نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت بقليل اثنتين وأربعين ونصف بالمئة، وبواقع مشاركة بالتصويت الذي شارك فيه أكثر من أربعة وعشرين مليونا وخمسمئة ألف مواطن، بلغ اثنين وخمسين بالمئة للرجال، وثمانية وأربعين بالمئة للنساء، في وقت شارك فيه خمسة وعشرون الفا في عملية الاشراف والمراقبة على الانتخابات.

وجاءت النسب المعلنة للمشاركة من قبل الجهات الرسمية، مختلفة بشكل كبير عن الأرقام التي كشفت عنها الجهات المعارضة للنظام، والتي أكدت ان تلك النسبة لم تتجاوز الخمس وعشرين بالمئة من عدد الناخبين.

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