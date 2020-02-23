البرلمان العراقي يجتمع لدراسة المنهاج وسير الكابينة الوزارية

2020/02/23 | 19:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، أن غداً الاثنين ستعقد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية ل...

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