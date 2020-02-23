زلزال ثانٍ قوي يضرب إيران

2020/02/23 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العالمية مساء اليوم الاحد زلزال ضرب محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

وهذه هو الزلزال الثاني الذي يضرب المحافظة الايرانية خلال اقل من 24 ساعة حيث وقع زلزال بقوة 5.8 صباح اليوم في أذربيجان.

وسجلت المراصد العالمية زلزالا بقوة 6.1 في المحافظة ذاتها من دون معرفة ما خلفته من خسائر.

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