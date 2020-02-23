الموافقة على 8 مشاريع جديدة في محافظة النجف

2020/02/23 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: النجف أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأحد، توقيع عقود ثمانية مشاريع جديدة، ستنفذ في المركز والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.وذكر مكتب الياسري، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “المحافظ وقع وجبة جديدة من المشاريع التي ستنفذ في المركز والاقضية والنواحي”.ونقل البيان، عن الياسري، قول، “عملنا وبقينا نعمل وخطونا خطوات […]

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