ناشطون يطلقون حملة لأرشفة صور الشهداء عبر مواقع التواصل لدخول العراق موسوعة غينيس كأكثر دولة اعطت شهداء

2020/02/23 | 19:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ناشطون حملة لأرشفة صور الشهداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدخول موسوعة غينيس كأكثر دولة اعطت شهداء من اجل الحرية والسلام .وانطلقت الحملة منذ يوم امس السبت وحققت رواجا […]

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