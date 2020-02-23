اجتماع أربيل يحدد موقف الكتل الكردية من جلسة الثقة

2020/02/23 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكتل الكردستانية، اليوم الأحد، عن موقفها بشأن جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المقررة الأربعاء المقبل.

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