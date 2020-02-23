الدفاع: عمليات أبطال العراق حققت النتائج

2020/02/23 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع تحقيق النتائج المرسومة لعمليات أبطال العراق التي انطلقت في الـ12 من الشهر الجاري.

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