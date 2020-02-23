مانشستر يونايتد يتخطى واتفورد بثلاثية ويقفز للمركز الخامس

2020/02/23 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه واتفورد بثلاثية دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز في الدقيقة (42) وأنطوني مارسيال في الدقيقة (58) وماسون جرينوود عند الدقيقة (75).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز الـ19.

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