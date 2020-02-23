2020/02/23 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن وصول فريق صحي رفيع المستوى منها الى محافظة البصرة، لمتابعة الإجراءات المتخذة في دائرة صحة المحافظة لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فريقا من وحدة اللوائح الصحية الدولية في دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، أجرى زيارة إلى دائرة صحة البصرة لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبلها لمنع دخول وانتشار فيروس كورنا في البلاد".وأضافت ان "الفريق التقى بمدير عام دائرة صحة البصرة وعضو ارتباط اللوائح الصحية الدولية في الدائرة، وقدم موجزا عن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا للوائح الدولية".وأشارت إلى أن "الفريق زار كذلك مطار البصرة الدولي وميناء أم قصر والاطلاع على التدابير المتخذة هناك وكذلك زيارة منفذ الشلامجة ومنفذ سفوان والتأكيد على نشر الوعي الصحي والتعريف بالفيروس وطرق الوقاية واستعمال المنشورات التوعوية في مداخل وصالات السفر في المنافذ كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق صحي رفيع المستوى يصل البصرة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق صحي رفيع المستوى يصل البصرة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).