2020/02/23 | 20:12 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر يهدد اكثر من الف طالب وطالبة في خورماتو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر يهدد اكثر من الف طالب وطالبة في خورماتو) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر يهدد اكثر من الف طالب وطالبة في خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).