2020/02/23 | 20:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين يشارك ندوة لفرع صحفيي كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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