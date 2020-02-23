2020/02/23 | 20:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في آخر المستجدات حول فيروس #كورونا في #العراق، قالت #وزارة_الصحة، إنّها أعدّت مؤسسات صحية للحجر في جميع محافظات العراق والمنافذ والمطارات والموانئ.جاء تصريح الوزارة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحّة العراقية تستنفر ملاكاتها وتتوعّد المتلاعبين بأسعار “الكمامات” بالمُحاسبة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحّة العراقية تستنفر ملاكاتها وتتوعّد المتلاعبين بأسعار “الكمامات” بالمُحاسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).