2020/02/23 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار طالب محافظ ذي قار وكالة ، اباذر العمر، اليوم الاحد، الجهات القضائية بانزال اشد العقوبات بحق المتهم بقضية قتل التلميذة البريئة فواطم علاء حسين، فيما وجه القوات الامنية بتشديد الحماية على المباني المدرسية والاحياء السكنية.وقال العمر في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “محافظة ذي قار تستنكر الجريمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يطالب بانزال اشد العقوبات بحق قاتل “فواطم”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يطالب بانزال اشد العقوبات بحق قاتل “فواطم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).