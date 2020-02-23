الدفاع تعلن نتائج عمليات أبطال العراق بصحراء الانبار والحدود السورية العراقية

2020/02/23 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، اليوم الاحد، نتائج المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور بمحافظة الانبار والحدود السورية العراقية.وقال رسول في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن “المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور حققت النتائج المرسومة بمنع […]

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