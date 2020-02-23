العراق والبحرين وتونس والمغرب إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

2020/02/23 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل منتخب تونس مع نظيره الكويتي 1/1 اليوم الأحد، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة بالسعودية.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأدرك الكويت التعادل بواسطة إبراهيم مرزوق قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.

واعتلى المنتخب التونسي صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط فيما حل منتخب الكويت في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

كما حقق منتخب العراق الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره الموريتاني.

وسجل هدفي “أسود الرافدين” كل من المختار بلال لاعب موريتانيا بالخطأ في مرماه، واللاعب رضا ميالي في الدقيقتين 21 و85 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد العراق إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى دور الثمانية برفقة منتخب تونس المتصدر.

وفي المجموعة الثانية، ضمن منتخب البحرين التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الجيبوتي 2 / 1 في ختام لقاءات المجموعة.

سجل ثنائية البحرين كل من جواد علوي وحسين عبدالعزيز في الدقيقتين 35 و40، بينما جاء هدف جيبوتي الوحيد عن طريق اللاعب صهيب إبراهيم في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما احتل منتخب جيبوتي المركز الرابع بدون رصيد.

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2 / 1.

وسجل ثنائية المغرب كل من عمر العمراني والمهدي المبارك في الدقيقتين 51 و87، فيما جاء هدف مدغشقر اللاعب أرانود في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط) وأخيرا جيبوتي بلا رصيد.

المصدر: كووورة

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