نيجيرفان بارزاني يعقد اجتماعا حاسما مع وفد الاقليم لبغداد بشأن حكومة علاوي

2020/02/23 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني غدا الاثنين اجتماعا مهما مع وفد الاقليم السياسي الذي زار بغداد مؤخرا وبحضور رئاسة حكومة الاقليم، ورؤساء الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي للتباحث حول قضية مشاركة الكورد في الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي.

وبحسب المعلومات المتوفرة لشفق نيوز، ان الاجتماع سيتناول نتائج الحوارات التي اجراها الوفد من القوى السياسية العراقية، ومع محمد علاوي خلال الزيارة التي اجراها الى العاصمة بغداد.

وتشير المعلومات ان الاجتماع الخاص الذي سيشهد صبغة رسمية اضافة الى تمثيل جميع رؤساء الكتل السياسية سيشهد الخروج بقرار موحد حول الموقف من الحكومة الانتقالية.

وكان علاوي قد ابلغ وفدا سياسيا رفيع المستوى من اقليم كوردستان زار بغداد مؤخرا انه سيقوم باختيار الوزراء الذين من حصة المكون الكوردي، ولن يسمح للاحزاب الكوردستانية بالتدخل في هذا الامر.

وكان رئيس الجمهورية برهم احمد صالح قد كلف محمد توفيق علاوي مطلع العام الحالي بتشكيل حكومة انتقالية بدلا من تصريف الاعمال الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ولا يحظى علاوي بتأييد المحتجين في المناطق والمدن التي تشهد حراكا شعبيا منذ اوائل شهر اكتوبر من العام الماضي وقد انضم مؤخرا الى قائمة الناقمين عليه اغلب الكتل السياسية الكوردستانية والسنية.

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