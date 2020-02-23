مقتل سائق مركبة أجرة بهجوم مسلح شرقي ديالى

2020/02/23 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بمقتل سائق مركبة أجرة في هجوم مسلح شنه مجهولون في منطقة الجوبة، شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، مساء اليوم، على سائق مركبة أجرة قرب منطقة الجوبة (15كم شرقي بعقوبة) مما أدى إلى مقتل السائق على الفور".

وأضاف، أن "المسلحين وبعد تنفيذ العملية لاذوا بالفرار صوب جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "فريقاً مشتركاً من القوات الأمنية بدء التحقيق في ملابسات الحادثة".

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