محافظ ذي قار يدعو القضاء لإنزال أشد العقوبات بحق قاتل طفلة

2020/02/23 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

دعا محافظ ذي قار وكالة، أباذر العمر، الأحد (23 شباط، 2020) القضاء العراقي لإنزال اشد العقوبات بحق ...





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