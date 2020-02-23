2020/02/23 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت القاهر ة يومي السبت والأحد 22-23 فبراير 2020 م أعمال اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بمقر الاتحاد برئاسة الأستاذ مؤيد اللامي وحضور أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم في الاتحاد ، وشارك في الاجتماعات رئيس لجنة الحريات ، ومستشار الاتحاد كما حضرها رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الأستاذ يونس مجاهد و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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