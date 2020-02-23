2020/02/23 | 20:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي (إحدى تشكيلات وزارة النقل) التقرير الجوي للحالة الجوية للايام الثلاثة اعتبارا من اليوم الإثنين والمتضمن تأثر المنطقتين الوسطى والجنوبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساقط أمطار وعواصف رعدية جنوبي البلاد بسب تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساقط أمطار وعواصف رعدية جنوبي البلاد بسب تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).