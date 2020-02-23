العبودي ينفي وجود خلافات في الفتح ويعلن عدم المشاركة في حكومة علاوي مع منحها الثقة

2020/02/23 | 20:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، ماتحدث به الخبير الامني هشام الهاشمي عن وجود خلاقات بين مكونات تحالف الفتح، فيما أعلن عدم المشاركة في حكومة علاوي مع منحها الثقة.[…]

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