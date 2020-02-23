اضراب يتسبب بإيقاف الرحلات الجوية العراقية لأكثر من 8 ساعات

2020/02/23 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تسبب اضراب موظفي العقود في الخطوط الجوية العراقية الى توقف الرحلات لاكثر من 8 ساعات اليوم الاحد.

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