الفتح يكشف عن اتفاق [سني- كردي] لافشال الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة

2020/02/23 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الأحد، عن وجود اتفاق سني كردي لإفشال جلسة يوم الأربعاء المقبل المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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