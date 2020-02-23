محافظ ذي قار يوجّه بتشديد الحماية على المدارس ومعاقبة المجرمين

2020/02/23 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ ذي قار وكالة أبا ذر العمر القضاء إلى إنزال أشد العقوبات بحق المتهم بقتل التلميذة فواطم علاء حسين.فيما وجّه الجهات الأمنية بتشديد الحماية على المباني المدرسية والأحياء السكنية.

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