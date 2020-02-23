الجيل الجديد: تظاهرات السليمانية تهدف إلى إنهاء سطوة الحزبين الحاكمين

2020/02/23 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعتبر حراك الجيل الجديد، اليوم الأحد، أن التظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية اليوم تهدف إلى إنهاء “سطوة الحزبين الحاكمين” في كردستان، وكذلك إنهاء “سلب إرادة” المواطن الكردي.وقال مسؤول إعلام الحراك ريبوار عبد الرحمن في تصريح صحافي، إن “التظاهرات التي شهدتها السليمانية تسعى لإنهاء سلب إرادة المواطن الكردي، وإنهاء سطوة الحزبين الحاكمين […]

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