شباب وناشطين من مكونات نينوى يتضامنون مع قضية الشاب الايزيدي الذي حكم عليه بالإعدام

2020/02/23 | 20:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين غضب المواطنين من الايزيديين و المكونات الأخرى بعد قرار حكم الإعدام بحق الشاب الايزيدي خالد شمو من قبل محكمة جنايات الموصل قبل فترة، و هذا ما أثار جدلاً كبيراً بين الناس.من جانبهم الشباب و النشطاء من المكونات و الأقليات في محافظة نينوى قد أعلنوا تضامنهم مع قضية …

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