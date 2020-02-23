2020/02/23 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليوث الرافدين يخطفون بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب أربيل يصدم نفط ميسان بفوز قاتل بالممتاز بغداد- ساري تحسين نجح منتخب شباب العراق بكرة القدم امس الاحد في بلوغ ربع نهائي كأس العرب بتغلبه على موريتانيا بهدفين من دون رد في المواجهة التي اقيمت على ملعب سعود بن جلوي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات […]

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