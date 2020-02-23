2020/02/23 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وبلاسخارت يعربان عن قلقهما من تعمّق الأزمة ومراقبون لـ (الزمان) :لا بوادر توافق على تمرير الحكومة وسط خلافات ومساجلات حادة بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن تعقد رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعا دعا اليه رئيس المجلس محمد الحلبوسي للنظر بالطلب المقدم من نائبه الاول حسن الكعبي بشأن تحديد موعد الجلسة […]

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