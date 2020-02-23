2020/02/23 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بقاتل ومغتصب طفلة في التاسعة من العمر بغداد – الزمان دانت وزارة التربية جريمة الاعتداء على الطالبة الطفلة فواطم علاء حسين في الناصرية اثناء عودتها الى منزلها بعد ادائها الامتحان.وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزيرة سها خليل العلي بك وملاكات الوزارة تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الطفلة فواطم علاء حسين التلميذة في […]

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