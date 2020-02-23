القانون أم الإنسان من يبني دولة ؟!

2020/02/23 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير حبيب الميالي يجدر بنا أن نعرف هل ان الانسب لنا ان يحكمنا افضل الناس او تحكمنا أفضل القوانين.لأن معرفة هكذا مصطلحات وفلسفيات مهمة لنا لمعالجة اي مركب معطل يخص الحياة والمجتمع والتحضر وبناء النفس .لأن اذا حصلنا على افضل شخص يمتلك شخصية الحاكم وفيه مئهلات تمكنه من فرض كارزمة خاص التي […]

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