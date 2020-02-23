2020/02/23 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، مساء اليوم الاحد، نتائج المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق" التي انطلقت من خمسة محاور بمحافظة الانبار والحدود السورية العراقية.وقال رسول في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور حققت النتائج المرسومة بمنع تسلل الإرهابيين ومطاردة خلايا عصابات داعش".وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابين وقتل آخرين فضلاً عن الاستيلاء على أنفاق يوجد فيها عبوات ناسفة وأماكن لتصنيع العبوات الناسفة".

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