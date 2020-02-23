بالصور.. طلاب يتظاهرون أمام بناية جامعة ذي قار يطالبون بتخفيض أجور الدراسة المسائية

2020/02/23 | 20:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر عدد من الطلبة، اليوم الاحد، أمام بناية جامعة ذي قار مطالبين بتخفيض أجور الدراسة المسائية في الجامعة.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "المتظاهرين طالبوا باعادة نظام المحاضرات لكون ذي قار محافظة منكوبة، واتفقوا على ان يكون يوم الاحد من كل اسبوع مسيرة لساحة الحبوبي".

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