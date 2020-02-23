فريق أربيل يصدم نفط ميسان بفوز قاتل

2020/02/23 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف فريق أربيل فوزا قاتلا من مضيفه نفط ميسان 1-0، بالوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي، لحساب الجولة الثانية من الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد لأربيل اللاعب كريستوفر ميندوجا الدقيقة 92.

ورغم محاولات نفط ميسان في التسجيل، لكنه أضاع عدة فرصة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، عب وسام سعدون، وأحمد عبد الرزاق، وإبراهيم نعيم، فانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني أهدر الفريقان عددا من الهجمات، حيث حاول كل منهما كسب النقاط الثلاث، لكن محترف أربيل ميندوجا خطف هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد أربيل للنقطة السادسة، ليشارك القوة الجوية والميناء الصدارة، بـ 6 نقاط، فيما بقي نفط ميسان دون نقاط.

المصدر : كووورة

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