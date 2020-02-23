2020/02/23 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناطق بالعراق على موعد مع أمطار وعواصف رعدية وسيول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق بالعراق على موعد مع أمطار وعواصف رعدية وسيول) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق بالعراق على موعد مع أمطار وعواصف رعدية وسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).