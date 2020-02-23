سهيل قبلان - الارض تناديكم تمسكوا ببرنامج الجبهة فتضمنوا بقائي جميلة

2020/02/23 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة والسؤال هو محبة عمل ماذا؟فالذي يحب شن الحروب وينشغل دائما في تمهيد السبيل اليها ورصد الميزانيات وشراء ادوات القتل والدمار ونشر افكارها في المجتمع ودفعه الى قبولها ويستغل ويعمق التمييز العنصري وان الذي تستهدفه الحرب لا يستحق الحياة, فانه بذلك الحب يهدم ويقتل ويدمر ويشوه الانسان والارض والحياة, بينما الذي يحب الحياة بالعمل النافع الجميل والبناء ويسعى لتوطيد الو......

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